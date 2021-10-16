Ексглаву Центробанку Ірану засудили до 10 років ув’язнення

У цій справі також на різні терміни ув’язнення засудили ще вісьмох людей.

Колишнього главу Центрального банку Ірану засудили до 10 років тюремного ув’язнення за порушення валютної системи Ірану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на представника судової влади Ірану.

"Крім порушення валютної системи, Валліолла Сеіф також брав участь в контрабанді іноземної валюти", - повідомив державному телебаченню Забіхолла Ходеян.

За його словами, тодішній заступник Сеіфа, був засуджений до восьми років позбавлення волі за тими ж звинуваченнями. У цій справі також на різні терміни ув’язнення засудили ще вісьмох людей.

Сеіф керував Центробанком Ірану протягом п’яти років, до 2018 року, за президентства колишнього очільника держави Гасана Рогані. Арагчі був його з 2017 до 2018 року.

Нагадаємо, в червні в Ірані на виборах президента переміг консервативний глава судової влади країни Ібрагім Раїсі.