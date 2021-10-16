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19-річна українка загинула в ДТП у Польщі

Водій та інші пасажири не постраждали.

19-річна українка загинула в ДТП у Польщі
Фото: gazetalubuska.pl

16 жовтня в Любуському воєводстві на заході Польщі у дорожньо-транспортній пригоді загинула 19-річна громадянка України.

Про це повідомляє місцеве видання Gazeta Lubuska.

ДТП сталася на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, з нез’ясованих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у рів і автомобіль перекинувся.

У результаті аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали.

На місці події працювали рятувальними, медики, поліцейські та працівники прокуратури.

Фото: gazetalubuska.pl

Фото: gazetalubuska.pl

Нагадаємо, ввечері 29 вересня поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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