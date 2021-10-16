16 жовтня в Любуському воєводстві на заході Польщі у дорожньо-транспортній пригоді загинула 19-річна громадянка України.
Про це повідомляє місцеве видання Gazeta Lubuska.
ДТП сталася на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, з нез’ясованих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у рів і автомобіль перекинувся.
У результаті аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали.
На місці події працювали рятувальними, медики, поліцейські та працівники прокуратури.
Нагадаємо, ввечері 29 вересня поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.