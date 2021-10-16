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В Одесі жінка викрала евакуатор і влаштувала ДТП із тролейбусом

За даними поліції, порушниця з 1 квітня 2021 року числиться в розшуку як психічно хвора.

В Одесі жінка викрала евакуатор і влаштувала ДТП із тролейбусом
Евакуатор (архівне фото)
Фото: facebook.com/merkieva

В Одесі жінка, яку раніше ливили на п'яному водінні, викрала евакуатор і влаштувала ДТП із тролейбусом.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская" з посиланням на поліцію.

"36-річна жителька Вінниці Мальвіна Г. викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера примудрилася «притертися» з тролейбусом. Затримати порушницю вдалося на Спартаківський", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, жінка з 1 квітня 2021 року числиться в розшуку як психічно хвора, що пішла з дому або спецустанови органів охорони здоров'я.

У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані та сімейне насильство.

Нагадаємо, раніше в Києві батько і син замовили евакуатор, щоб викрасти автомобіль.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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