У Донецькій області сталася пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомили найдзвичайники.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 16 жовтня о 09:52.

Полум’я зайнялося на території коксового цеху №1.

Бійці ДСНС встановили, що на висоті 15 м та 40 м відбувається горіння конвеєрної стрічки на території цеху.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

“Пожежу локалізовано о 11:06, ліквідовано – о 11:23. Від Головного управління залучено 34 чоловіка особового складу та 8 одиниць техніки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня в закарпатському місті Мукачеві сталася масштабна пожежа в будівлі колишнього заводу "Мукачівприлад".