У Донецькій області сталася пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомили найдзвичайники.
Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 16 жовтня о 09:52.
Полум’я зайнялося на території коксового цеху №1.
Бійці ДСНС встановили, що на висоті 15 м та 40 м відбувається горіння конвеєрної стрічки на території цеху.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
“Пожежу локалізовано о 11:06, ліквідовано – о 11:23. Від Головного управління залучено 34 чоловіка особового складу та 8 одиниць техніки”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 жовтня в закарпатському місті Мукачеві сталася масштабна пожежа в будівлі колишнього заводу "Мукачівприлад".