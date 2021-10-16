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На Донбасі окупанти поранили українського воїна

Ворог вісім разів порушив режим "тиші".

На Донбасі окупанти поранили українського воїна
Фото: glavcom.ua

Упродовж п’ятниці, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, у чотирьох випадках застосувавши заборонене озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна евакуйовано до лікувального закладу, стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,

“Станом на 7 годину ранку, 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж четверга, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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