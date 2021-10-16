З початку року у “житлових пожежах” загинуло понад 1200 українців

Від початку 2021 року в Україні у житлових будинках сталося близько 21 тисячі пожеж.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У них загинули більше 1 200 людей.

Рятувальники нагадали українцям правила безпечного обігріву помешкань.

Вони закликають використовувати пічне опалення та обігрівачі, дотримуючись правил пожежної безпеки і не застосовувати несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.

Українців просять не використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів і вимикати обігрівачі під час виходу з будинку.

“Слідкуйте за станом та справністю електромережі, вмикайте одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження”, – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники вкотре наголошують, що не можна залишати малолітніх дітей без нагляду і дозволяти їм бавитися сірниками, а також палити у ліжку.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва загинув чоловік.

У вересні у київському хостелі сталася пожежа, у якій загинув 34-річний чоловік.