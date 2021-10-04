Закарпатські рятувальники надали допомогу двом чоловікам, авто яких перекинулося під час катання в горах. Інцидент стався в неділю, 3 жовтня, в районі г. Гостра Мукачівського району.

Травмувалися двоє мешканців Ужгородського району, інформує пресцентр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Чоловіки 1983 та 1966 років народження каталися по горі на джипі. Водій хотів заїхати на вершину, однак на крутому підйомі не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля, після чого джип котився з гори близько 150 м", - повідомляють у ДСНС.

Для допомоги травмованим чоловікам на місце вирушили фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота та с. Пилипець.

Рятувальники надали долікарську допомогу водієві, якого викинуло з машини майже одразу, та пасажирові, в котрого запідозрили перелом хребта. Його зафіксували на жорстких ношах та разом із водієм транспортували до с. Пашківці Мукачівського району, де на них чекала бригада екстреної медичної допомоги.

Звідти постраждалих перевезли до Воловецької центральної лікарні.

Нагадаємо, подібний випадок стався 29 вересня на Львівщині, де перекинувся УАЗ з туристами. Унаслідок ДТП травми отримали п’ятеро людей.