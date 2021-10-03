У понеділок Україні прогнозують заморозки, температура до +16

Буде без опадів, вітер 5-10 м/с.

У понеділок, 4 жовтня в Україні вночі температура становитиме 1-6° тепла, крім більшості західних областей та крайнього півдня.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині та на Закарпатті подекуди 5-10° тепла.

На поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°.

Вдень 11-16°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°. Буде без опадів, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня і в східних та більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту.

“Продовжуємо насолоджуватися спокійною жовтневою погодою, сонячними днями, але не забуваємо тепленько вдягатися, особливо у ранкові години, адже вночі у багатьох областях, ще очікуємо заморозки”, – зазначили синоптики.