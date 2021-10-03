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У Сумах чадним газом отруїлися шестеро осіб, троє з них – діти

Поліція розслідує інцидент.

У Сумах чадним газом отруїлися шестеро осіб, троє з них – діти

У Сумах поліція проводить перевірку за фактом отруєння трьох дорослих та трьох неповнолітніх чадним газом.

Про це повідомили в обласній поліції.

“Подія сталася учора. Після користування газовим проточним водонагрівачем, шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків”, – йдеться у повідомленні.

За словами медичних працівників, у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому, а от 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували  до лікарні.  

У розмові з потерпілими, правоохоронці з’ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.   

Нагадаємо, у лютому у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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