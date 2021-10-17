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У Косово тривають місцеві вибори

Вибори стануть першим випробуванням для прем’єр-міністра Альбіна Курті.

У Косово тривають місцеві вибори

Сьогодні, 17 жовтня у Косово тривають місцеві вибори. Про це пише “Радіо Свобода”.

На них може проголосувати понад 1,8 мільйона виборців.

Вибори стануть першим випробуванням для прем’єр-міністра Альбіна Курті.

Рух Курті Vetevendosje («Самовизначення») здобув переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах в лютому цього року.

Косовці на сьогоднішніх місцевих виборах обиратимуть 27 мерів і понад 800 місцевих чиновників, які представляють муніципалітети Косова.

Вибори проходять на тіл сплеску числа випадків зараження населення COVID-19 за останні тижні.

Нагадаємо, у Гаазі 15 вересня розпочався перший судовий процес із розслідування військових злочинів під час війни за незалежність Косова в 1998-99 роках.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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