FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету

Запуск відбувся ще в серпні і застав американську розвідку зненацька.

Китай випробував нову гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд.

Як пише Financial Times, запуск відбувся ще в серпні. Можливості передової космічної розробки КНР застали американську розвідку зненацька.

За даними джерел американського видання, ракета з гіперзвуковим плануючим літальним апаратом пролетіла через низькоорбітальний простір, облетівши земну кулю, після чого знизилася для ураження цілі. Однак влучення не відбулося. За даними розвідки США, недоліт склав близько 33 км.

Незважаючи на цей результат, як наголошують у публікації, в галузі ядерного ракетобудування Китай досяг "передового космічного потенціалу" - набагато більшого, ніж припускали у США.

"Ми без поняття, як вони це зробили", - заявили в американській розвідці.

Видання також додало, що китайська ракета здатна пролетіти через південний полюс, що може спричинити труднощі в США, оскільки система протиракетної оборони країни зосереджена в основному на північному напрямку.

Китайське посольство ніяк не коментувало новітню розробку.

Нагадаємо, наприкінці вересня Сполучені Штати Америки провели перше успішне випробування гіперзвукової ракети HAWC. Вона розвинула швидкість близько 5 Махів (тобто у п'ять разів швидше від звуку).

На початку жовтня у Міністерстві оборони Росії повідомили про перший випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна. За даними російських фахівців, швидкість польоту ракети становить понад 8 Махів, тобто у вісім разів більше від швидкості звуку.