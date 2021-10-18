Китай заперечив запуск гіперзвукової ракети і заявив, що це був багаторазовий космічний корабель

КНР каже, що випробовує технології, які вже використовують на Заході.

Китай заявив, що не запускав ніякої гіперзвукової ракети, здатної облетіти планету перед ураженням цілі. За словами речника МЗС Китаю Чжао Ліцзяня, насправді це був тестовий запуск космічної ракети багаторазового використання.

Про це пише Bloomberg.

"Наскільки ми розуміємо, це випробування було рутинним тестовим пуском космічного корабля для відпрацювання технології багаторазового використання", - сказав речник.

За словами Чжао, подібні тести мають велике значення для зниження вартості космічних польотів. "У світі є багато компаній, які проводили подібні випробування", - додав він.

Він наголосив, що Китай налаштований на мирне використання космосу на благо людства.

Нагадаємо, що напередодні газета Financial Times повідомила про випробування Китаєм нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд. Запуск відбувся в серпні (хоча китайське МЗС стверджує, що випробування проходили у липні) і нібито застав американську розвідку зненацька.

За даними джерел видання, ракета з гіперзвуковим плануючим літальним апаратом пролетіла через низькоорбітальний простір, облетівши земну кулю, після чого знизилася для ураження цілі, але впала, не долетівши до неї близько 33 км.

Видання також додало, що китайська ракета здатна пролетіти через південний полюс, що може спричинити труднощі в США, оскільки система протиракетної оборони країни зосереджена в основному на північному напрямку.