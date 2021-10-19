Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади

Президент Чехії Мілош Земан занадто хворий, щоб виконувати свої обов’язки. У парламенті обговорять, коли і як задіяти конституційні механізми для відсторонення його з посади.

Про це заявив спікер чеського Сенату Мілош Вистрчил, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, політик процитував звіт з лікарні, який він отримав на свій запит.

"На думку Центрального військового госпіталю, президент Мілош Земан наразі не може за станом здоров'я виконувати будь-які робочі обов'язки", - сказав Вистрчил.

"На думку (лікарні), з огляду на характер основного захворювання президента Земана, довгостроковий прогноз стану його здоров'я дуже невизначений, і тому можливість його повернення до роботи в найближчі тижні оцінюється як малоймовірна", - додав він.

Вистрчил сказав, що лідери Сенату зустрінуться з партіями, обраними в нову нижню палату, у вівторок, щоб обговорити подальші кроки.

За даними чеських ЗМІ, Земан хворий на печінкову енцефалопатію, через що його свідомість часто буває сплутаною.

Нагадаємо, президента Чехії Мілоша Земана терміново госпіталізували у неділю, 10 жовтня одразу після його зустрічі з чинним прем’єром-міністром Андреєм Бабішем щодо результатів парламентських виборів.