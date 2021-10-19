Польський прем'єр заявив, що Єврокомісія перевищує повноваження і втручається в конституційні питання Польщі

Водночас він натякнув, що Польща готова знизити ескалацію протиріч Варшави і Брюсселя шляхом перемовин, які пройдуть на саміті європейських лідерів цього тижня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеус Моравецький адресував лист до лідерів країн ЄС, в якому звинуватив Європейську комісію у втручанні у внутрішні конституційні справи своєї країни.

Заява польського прем'єра з'вилася на тлі підготовки Єврокомісією судового позову проти уряду Польщі. Позов стосується можливої невідповідності конституції республіки до європейського законодавства, пишуть Euronews.

Моравацький в листі відстоює позицію своєї країни і зазначає, що Комісія небезпечно виходить за межі своїх повноважень, втручаючись у конституційні питання Польщі.

"Ми маємо справу з дуже небезпечним явищем, коли різноманітні інститути Європейського Союзу узурпують повноваження, яких у них немає відповідно з Угодами, і нав'язують свою волю державам членам", – написав голова уряду Польщі.

Депутати Європарламенту тим часом хочуть використовувати захід так званого механізму встановлення умов верховенства закону, який дозволяє призупинити виділення коштів Євросоюзу у разі виявлення серйозного зловживання бюджетом блоку та коштами на відновлення після пандемії.

Комісія також не схвалює національний план відновлення Польщі на 23,9 млрд євро у вигляді грантів та 12,1 млрд євро у вигляді займів через питання до незалежності польських судів, свободи ЗМІ та прав ЛГБТ.

Моравецький в листі натякнув, що Польща готова знизити ескалацію протиріч Варшави і Брюсселя шляхом перемовин, які пройдуть на саміті європейських лідерів цього тижня.

Нагадаємо, що механізм верховенства права діє у ЄС з початку 2021 року. Він передбачає право Єврокомісії скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим країнам, в яких існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства права.

Під загрозою застосування цих санкційних заходів у ЄС опинилися насамперед Польща та Угорщина, яким Брюссель закидає порушення основних прав та свобод та обмеження незалежності судової системи.

7 жовтня Конституційний суд Польщі підтвердив, що польська Конституція має перевагу над законодавством Європейського союзу. Згідно з рішенням суду, право ЄС має пріоритет над польськими законами тільки в області переданих Польщею компетенцій.

Колишній президент Євроради, чинний лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск назвав це рішення "зрадою" і закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу.