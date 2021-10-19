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Facebook виплатить понад 14 мільйонів доларів штрафу у США

Справа стосувалася незаконного бронювання високооплачуваних робочих місць для працівників-іммігрантів. 

Facebook виплатить понад 14 мільйонів доларів штрафу у США
Фото: Телеканал 24

Американська компанія Facebook погодилася сплатити понад 14 мільйонів доларів штрафу через порушення правил приймання на роботу іноземців.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, Facebook виплатить уряду США 4,75 мільйона доларів, а також 9,5 мільйона доларів - постраждалим від дискримінації.

"Facebook не вище закону і має виконувати федеральні закони нашої країни про громадянські права, включаючи ті, які забороняють дискримінаційну практику найму та найму на роботу", - сказала помічник генерального прокурора Крістен Кларк з відділу цивільних прав Міністерства юстиції.

Справа стосувалася незаконного бронювання високооплачуваних робочих місць для працівників-іммігрантів. Відповідно до американського законодавства, компанії, що запрошують на роботу працівників-іноземців, мають довести, що вони не можуть знайти на території країни кваліфікованих працівників, які б могли виконати цю роботу.

Представники Міністерства юстиції раніше заявляли, що їхнє розслідування розпочалося, коли Facebook подала заяву до Міністерства праці про прийняття іноземного працівника на посаду художнього директора. При цьому отримату посаду міг кандидат, який мав лише ступінь бакалавра та два роки досвіду.

Чиновники заявили, що Facebook повинен був би знайти американця, який би отримав таку роботу. Інші посади включали ряд посад програмного забезпечення, а також нетехнічні посади.

У Facebook заявляли, що компанії не вистачає американських студентів, які отримують наукові та інженерні ступені, щоб задовольнити їх попит. Проблема, за їх словами, тільки посилюється, оскільки продукти стають все більш складними та залежними від передових технологій, таких як штучний інтелект.

Нагадаємо, Facebook. у наступні 5 років планує найняти на території Євросоюзу 10 тисяч людей. Це необхідно для побудови так званого метавсесвіту – поки що тільки задуманого онлайн-світу, де люди існують і комунікують у віртуальному просторі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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