Росія лише на шостий день поцікавилась долею затриманого на Луганщині "офіцера" бойовиків Косяка, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України здивовані, що МЗС Російської Федерації лише на шостий день поцікавилося долею бойовика Андрія Косяка, затриманого 13 жовтня поблизу Золотого, на Луганщині.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від коронавірусної хвороби COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними Уряду України та тимчасово окупованими територіями нашої держави, але і до людей із російськими паспортами", - наголошують у міністерстві.

"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули", - додав Ніколенко.

За його словами, Україна очікує, що російська сторона "із таким ж завзяттям" виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ.

Ніколенко також зазначив, що дії Косяка грубо порушили Додаткові заходи із зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції.

Нагадаємо, 13 жовтня українські військові затримали громадянина РФ Андрія Косяка в районі КПВВ "Золоте". Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб-квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області. На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

19 жовттня суд у Луганській області арештував Косяка. Після цього МЗС Росії заявило, що розцінює затримання Косяка як провокацію та закликає допустити до нього російського консула.