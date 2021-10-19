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Арешт Саакашвілі у Грузії: консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика

Консиліум рекомендує помістити Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.

Арешт Саакашвілі у Грузії: консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика
Фото: interpressnews.ge

Консиліум лікарів рекомендує в профілактичних цілях перевести третього президента Грузії Михайла Саакашвілі в госпіталь у зв'язку зі станом його здоров'я, повідомляє "Грузія Online".

Напередодні стало відомо, що стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який продовжує голодування в тюремній камері, погіршується.

Як заявив журналістам перед зустріччю в Міністерстві юстиції один з членів консиліуму Зураб Пагава, консиліум рекомендує помістити Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.

"Ми поставили питання про так звану профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб застрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", - сказав лікар Зураб Пагава.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений до позбавлення волі. Тому, приїхавши в Грузію, Саакашвілі одразу потрапив за ґрати.

Саакашвілі оголосив голодування, оскільки вважає затримання незаконним, а звинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Адвокат політика Бека Басілая заявив, що припиняти голодування Саакашвілі не планує.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".

Цивільна дружина Михайла Саакашвілі народна депутатка України Ліза Ясько повідомляла, що за 12 днів голодування у грузинській в’язниці політик схуд на 12 кілограмів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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