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КНДР підтвердила, що випробувала балістичну ракету з підводного човна

Це вже восьме випробування за цей рік.

КНДР підтвердила, що випробувала балістичну ракету з підводного човна
Запуск ракеты-носителя в КНДР
Фото: EPA/UPG

Північна Корея підтвердила, що провела з підводного човна пуск балістичної ракети нового типу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Ренхап".

"Нова призначена для підводних човнів балістична ракета дозволить нам просунутися далі в сфері оборонних технологій. Наш флот отримає додаткові можливості для дій під водою", - пишуть офіційні ЗМІ КНДР.

Про те, що КНДР, ймовірно, апустила подібну ракету, повідомили південнокорейські військові. Це стало восьмим великим випробуванням ракет, проведеним Пхеньяном за цей рік.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Північна Корея випустила в бік Японського моря щонайменше одну балістичну ракету. Японія і Південна Корея схиляються до думки, що запущено було саме дві. Запуск, згідно з аналізом, відбувся поблизу північнокорейського порту Сінпо, що розташований в східній частині і омивається Японським морем.

Берегова охорона Японії видала суднам рекомендації щодо безпеки в морі, але де приземлилась ракета – поки невідомо.

Наприкінці вересня КНДР двічі за тиждень провела випробування ракет. КНДР заявляла, що її випробування зброї спрямовані на підвищення її обороноздатності, як у інших країнах, і звинуватила США та Південну Корею в "подвійних стандартах" та "ворожій політиці". Втім лідер КНДР Кім Чен Ин все ж повідомив, що готовий у жовтні відновити гарячі телефонні лінії зв'язку з Південною Кореєю. Тривалий час у КНДР на дзвінки Південної Кореї не відповідали, аж поки не відновили зв'язок 4 жовтня

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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