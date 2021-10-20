ЄС виділив Україні додатково 3,5 млн євро гуманітарної допомоги

Допомога передбачена для вразливого населення по обидва боки лінії зіткнення.

Європейська Комісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на сході України.

Про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

"Люди на сході України продовжують жити в страху та боротися за задоволення своїх основних потреб. Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається", - заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Він наголосив, що ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки це буде потрібно, але "лише встановлення постійного миру може забезпечити реальне вирішення проблеми".

Як зазначив спеціальний представник ЄС із прав людини Еймон Гілмор під час свого візиту до Краматорська, Донецької області, гуманітарна допомога є ключовим елементом підтримки українського народу з боку ЄС.

У 2021 році Єврокомісія виділила 29 млн євро гуманітарної допомоги для Сходу України. Додаткові 3,5 млн. євро надійде на допомогу вразливому населенню по обидва боки лінії зіткнення.