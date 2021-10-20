«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки
У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки
Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій (оновлено)
Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій (оновлено)
Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади
Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
ГоловнаСвіт

ЄС виділив Україні додатково 3,5 млн євро гуманітарної допомоги

Допомога передбачена для вразливого населення по обидва боки лінії зіткнення.

ЄС виділив Україні додатково 3,5 млн євро гуманітарної допомоги
Пункт допомоги місцевим, який знаходиться неподалік дев*ятини
Фото: Макс Левин

Європейська Комісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на сході України.

Про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

"Люди на сході України продовжують жити в страху та боротися за задоволення своїх основних потреб. Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається", - заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Він наголосив, що ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки це буде потрібно, але "лише встановлення постійного миру може забезпечити реальне вирішення проблеми".

Як зазначив спеціальний представник ЄС із прав людини Еймон Гілмор під час свого візиту до Краматорська, Донецької області, гуманітарна допомога є ключовим елементом підтримки українського народу з боку ЄС.

У 2021 році Єврокомісія виділила 29 млн євро гуманітарної допомоги для Сходу України. Додаткові 3,5 млн. євро надійде на допомогу вразливому населенню по обидва боки лінії зіткнення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також