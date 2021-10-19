Суд арештував "офіцера" бойовиків, через якого блокували місію ОБСЄ

Суд у Луганській області арештував громадянина РФ Андрія Косяка, якого затримали біля лінії розмежування. Через його затримання бойовики заблокували роботу місії ОБСЄ на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Бойовикові повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, Косяк жив в Алчевську і в 2017 році вступив до НВФ "6-й окремий механізований козачий полк ім. М. Платова" так званої народної міліції "ЛНР". Він був "оператором відділення протитанкової керованої ракети". Підрозділ Косяка знищував підрозділи і техніку ЗСУ.

"Учасник НЗФ брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам АТО/ООС. Відповідно до поставлених завдань здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", – повідомляють у прокуратурі.

Крім того, з липня 2021 року підозрюваний служив "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

13 жовтня українські військові затримали його в районі КПВВ "Золоте". Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб0квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області.

На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.