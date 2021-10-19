Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
ГоловнаПраво

Суд арештував "офіцера" бойовиків, через якого блокували місію ОБСЄ

Громадянина РФ Андрія Косяка 13 жовтня затримали на лінії розмежування.

Суд у Луганській області арештував громадянина РФ Андрія Косяка, якого затримали біля лінії розмежування. Через його затримання бойовики заблокували роботу місії ОБСЄ на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Бойовикові повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, Косяк жив в Алчевську і в 2017 році вступив до НВФ "6-й окремий механізований козачий полк ім. М. Платова" так званої народної міліції "ЛНР". Він був "оператором відділення протитанкової керованої ракети". Підрозділ Косяка знищував підрозділи і техніку ЗСУ.

"Учасник НЗФ брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам АТО/ООС. Відповідно до поставлених завдань здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", – повідомляють у прокуратурі.

Крім того, з липня 2021 року підозрюваний служив "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

13 жовтня українські військові затримали його в районі КПВВ "Золоте". Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб0квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області.

На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також