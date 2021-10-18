ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна в справі про зменшення портових зборів

Вищий антикорупційний суд визнав невинним колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна в справі про зменшення портових зборів.

Рішення суду було оголошено 18 жовтня. Омелян підозрювався за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету чи збільшують витрати бюджету всупереч закону).

"Суд ухвалив Омеляна Володимира Володимировича визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення ч. 2 ст. 211 КК України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – оголосив суддя.

Витрати, пов'язані з проведенням почеркознавчої та судово-економічної експертиз на суму понад 7000 гривень має сплатити держава.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Оновлення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що буде оскаржувати вирок.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ, що зменшив доходи в бюджет. Мова йде про наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

Слідство заявило, що в 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн гривень. Омелян повідомляв, що в 2018-19 роках завдяки цьому рішенню морська галузь продемонструвала зростання більш ніж на 20%. Він також підкреслював, що рішення про зменшення портових зборів було колегіальним рішенням Кабміну.

Колишній міністр не вважає себе винним і заперечував, що адміністративний збір є джерелом доходів держбюджету.

Підозра за цією справою була оголошена Омеляну в червні 2020. У листопаді 2021 справу Омеляна відправили в суд.