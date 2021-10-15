Суд ООН відправив позов України проти РФ на друге коло письмових пояснень

Міжнародний суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у позові України проти Російської Федерації.

Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю рішенні суду.

Україна подала в суд ООН меморандум зі своїми доказами ще у червні 2018 року, але справа довгий час не рухалася, оскільки Росія спробувала заперечити наявність у суду юрисдикції для її розгляду.

Рішенням від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН відкинув усі заперечення Росії щодо юрисдикції, і їй довелося готувати контрмеморандум з відповіддю на позов України. Росія подала його тільки 9 серпня 2021 року.

На сайті МЗС України повідомляється, що українська сторона наполягала на необхідності якнайшвидшого призначення дати для подачі заперечень фактичних та правових контраргументів. Проте за підсумками консультацій з президентом суду було ухвалено рішення про другий раунд письмових пояснень.

Україна має подати свій письмовий документ до 8 квітня 2022 року, а Росія - до 8 грудня 2022 року.

Після подання фінальних письмових заперечень сторонами, суд призначить дату усних слухань по суті справи та прийме остаточне рішення.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у січні 2017 року, але Росія оскаржила його юрисдикцію, тому справу досі не почали розглядати. У листопаді 2019 року суд визнав наявність юрисдикції для розгляду позову України проти Росії, після чого РФ дали час на підготовку контрмеморандуму по суті спору.

Значна частина позову України стосується обмеження окупантом Криму - владою Російської Федерації - прав кримських татар. У зв'язку із цим Україна вимагає відновити права української та кримськотатарської громад на українському півострові.

Також Україна просить визнати, що Росія порушила зобов'язання в рамках Конвенції про фінансування тероризму, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням, що здійснюють терористичні акти в Україні. Зокрема, йдеться про "ДНР", "ЛНР" і групу "Харківські партизани".

Україна вимагає заборонити російським чиновникам фінансувати тероризм і притягнути до відповідальності всіх причетних до цього. Зокрема йдеться про міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Володимира Жириновського, заступника Держдуми Сергія Миронова і Геннадія Зюганова.

Також українська сторона вимагає компенсації для всіх, хто постраждав від дії проросійських терористичних формувань. Йдеться про жителів Волновахи, Маріуполя, Краматорська і Харкова. Також Росія повинна виплатити компенсацію сім'ям загиблих у катастрофі малазійського "Боїнга 777", збитого над Донбасом.