“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
До питань постачання вугілля з ОРДЛО причетні особи з керівництва Адміністрації Президента, – генпрокурор
До питань постачання вугілля з ОРДЛО причетні особи з керівництва Адміністрації Президента, – генпрокурор
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Помер відомий львівський екскурсовод Василь Радковець
Помер відомий львівський екскурсовод Василь Радковець
Державний телеканал "Дом" витратить майже 34 млн гривень на російськомовне тревел-шоу
Державний телеканал "Дом" витратить майже 34 млн гривень на російськомовне тревел-шоу
Херсонська область з 15 жовтня переходить у "червону" карантинну зону
Херсонська область з 15 жовтня переходить у "червону" карантинну зону
ГоловнаПраво

Зеленський підписав закон, який спрощує ввезення гуманітарних вантажів в Україну

Місцеві адміністрації тепер матимуть право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Зеленський підписав закон, який спрощує ввезення гуманітарних вантажів в Україну
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який покликаний збільшити оперативність ухвалення рішень про визнання вантажів гуманітарною допомогою. Відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності прийняття рішень" № 1758-ІХ Верховна Рада ухвалила 21 вересня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ покликаний забезпечити на місцевому рівні оперативність ухвалення рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн. Відтепер органи місцевого самоврядування також визначені отримувачами гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Закон розширює повноваження Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою для отримувачів на їхній території, зокрема, легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та транспортних засобів спецпризначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ та організацій. Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно-правовими угодами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам.

Крім того, місцеві адміністрації тепер матимуть право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом міністрів, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також