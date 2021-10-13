Зеленський підписав закон, який спрощує ввезення гуманітарних вантажів в Україну

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який покликаний збільшити оперативність ухвалення рішень про визнання вантажів гуманітарною допомогою. Відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності прийняття рішень" № 1758-ІХ Верховна Рада ухвалила 21 вересня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ покликаний забезпечити на місцевому рівні оперативність ухвалення рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн. Відтепер органи місцевого самоврядування також визначені отримувачами гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Закон розширює повноваження Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою для отримувачів на їхній території, зокрема, легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та транспортних засобів спецпризначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ та організацій. Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно-правовими угодами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам.

Крім того, місцеві адміністрації тепер матимуть право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом міністрів, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.