ВАКС призначив експрокурору Одеської області заставу 2,6 млн гривень

Жученко фігурує в тій же кримінальній справі, що й Труханов.

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 18 жовтня, обрав запобіжний захід колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, який є одним з 16 підозрюваних у справі про земельні махінації в Одесі.

Рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Оксана Олійник.

"Застосувати до підозрюваного Жученка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому вигляді становить 2 616 900 грн", - оголосила вона у своєму рішенні.

Сьогодні ж було обрано запобіжний захід іще одному підозрюваному - одному із засновників одеської будівельної фірми "Будова". Йому призначили заставу 59,475 млн гривень.

На обох підозрюваних покладено низку процесуальних обов’язків: прибувати на вимогу до детективів НАБУ та прокурорів САП, а також суду; не відлучатися із міста Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду тощо.

Строк дії обов’язків для Жученка – до 6 грудня 2021 року, для підприємця - до 18 грудня.

Нагадаємо, що на минулому тижні у цій справі було обрано запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова. Суд зобов'язав його внести 30,2 млн гривень застави.

За версією слідства, він разом зі спільниками завдав майже 700 млн грн збитку одеському бюджету.

На думку слідства, через дії підозрюваних упродовж 2016-2019 році одеська громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.