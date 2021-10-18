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Від початку року на Донбасі загинули 55 українських військовослужбовців, - пресслужба ЗСУ

Загалом з 14 квітня 2014 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 українських військових.

Від початку року на Донбасі загинули 55 українських військовослужбовців, - пресслужба ЗСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Від початку поточного року в ході бойових дій на сході України загинули 55 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на управління зв’язків із громадськістю Збройних Сил України.

"З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року (у ході проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей – ред.) загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних Сил України", – йдеться у листі пресслужби ЗСУ.

Зазначається, що за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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