Близько 20:00 17 жовтня на автовокзалі в Рівному сталася бійка. Попередньо відомо, що її причиною стало викрадення телефону. Згодом зловмисники спробували викрасти маршрутку, в якій перебували пасажири, але їм завадили поліцейські.

Як повідомляють рівненські ЗМІ, на місце події виїжджало сім екіпажів поліції та спецпідрозділ ТОР.

Коли увечері у неділю патрульних була перезмінка, вони отримали повідомлення про те, що одного з чоловіків пограбували на автовокзалі.

"У слухавці чулися крики. Невідомі відібрали у чоловіка куртку, в якій був мобільний телефон, 100 євро та 600 гривень. Коли патрульні прибули на автовокзалі, там вже билися між собою чоловіки. Їх було восьмеро. Одному з хуліганів поліцейські спробували одягнути кайданки. У цю мить підбіг невідомий та вдарив ногою патрульного", - пише Рівне вечірнє.

Зловмисника впіймали. Ним виявився 23-річний брат-близнюк чоловіка, на якого патрульний одягав кайданки.

За словами речниці патрульної поліції Рівненщини Оксани Юрченко, спершу конфлікт виник через те, що кілька нетверезих чоловіків спробували сісти у маршрутку "Рівне-Корець". Пасажири були проти. Доки водій маршрутки продавав квитки, один з п’яних братів-близнюків сів за кермо та спробував поїхати з вокзалу. Його зупинили.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Учасників конфлікту доправили в управління поліції.