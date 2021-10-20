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У Грузії затримали четвертого підозрюваного у наданні допомоги Саакашвілі в перетині кордону

32-річному чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У Грузії затримали четвертого підозрюваного у наданні допомоги Саакашвілі в перетині кордону
Фото: скрін відео

Поліція Грузії затримала ще одного громадянина, який допомагав колишньому президентові Михайлу Саакашвілі перетнути кордон.

Пресслужба грузинського МВС повідомляє, що в межах кримінальної справи про незаконний перетин кордону Саакашвілі заарештовано вже трьох осіб.

У заяві відомства зазначено, що громадянина Грузії Г. Ц., 1989 року народження, затримано в межах розслідуваного кримінального провадження про незаконний перехід грузинського кордону Саакашвілі за статтею "Приховування злочинів".

Затриманому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

На початку жовтня прокуратура Грузії пред'явила звинувачення власникові квартири в Тбілісі, де переховувався експрезидент Михайло Саакашвілі.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування, яке тримає вже 20-й день.

Учора консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика, оскільки стан здоров’я Саакашвілі погіршується.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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