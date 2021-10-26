Мінкультури підтвердило рішення щодо музея, де "скіфське золото" зберігатиметься до деокупації Криму

У Національному музеї історії України є всі належні умови для зберігання "скіфського золота", на повернення якого Україна чекає з нетерпінням.

Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Катерина Чуєва, передає Укрінформ.

"Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися. І як тимчасове рішення - Національний музей історії України, до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму", - наголосила вона.

За словами Чуєвої, Національний музей історії України має всі необхідні умови для збереження колекції.

Нагадаємо, наказ «Про передачу музейних предметів до Національного музею історії України» був затверджений ще в 2014 році. За ним, зокрема, предмети з нідерландської виставки були передані з кримських музеїв до київського Історичного музею «на постійне зберігання до стабілізації політичної ситуації в Автономній Республіці Крим».

Сьогодні Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути колекцію "скіфського золота" на територію суверенної держави Україна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим".

оновлено 12:05 27.10.2021