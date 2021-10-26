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Мінкультури підтвердило рішення щодо музея, де "скіфське золото" зберігатиметься до деокупації Криму

Національний музей історії України має всі необхідні умови для збереження колекції.

Мінкультури підтвердило рішення щодо музея, де "скіфське золото" зберігатиметься до деокупації Криму
Фото: Вікіпедія

У Національному музеї історії України є всі належні умови для зберігання "скіфського золота", на повернення якого Україна чекає з нетерпінням.

Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Катерина Чуєва, передає Укрінформ.

"Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися. І як тимчасове рішення - Національний музей історії України, до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму", - наголосила вона.

За словами Чуєвої, Національний музей історії України має всі необхідні умови для збереження колекції.

Нагадаємо, наказ «Про передачу музейних предметів до Національного музею історії України» був затверджений ще в 2014 році. За ним, зокрема, предмети з нідерландської виставки були передані з кримських музеїв до київського Історичного музею «на постійне зберігання до стабілізації політичної ситуації в Автономній Республіці Крим».

Сьогодні Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути колекцію "скіфського золота" на територію суверенної держави Україна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим".

оновлено 12:05 27.10.2021 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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