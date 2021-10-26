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Україна перемогла в справі "Скіфського золота" в Апеляційному суді Амстердама

Експонати повернуться до материкової України. 

Україна перемогла в справі "Скіфського золота" в Апеляційному суді Амстердама
Фото: "Спадщина предків"

Україна отримала перемогу в Апеляційному суді Амстердама у справі так званого Скіфського золота – колекції експонатів кримських музеїв, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Про перемогу повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкультури та інформаційної політики за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим", – написав президент. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення суду і назвав це великою перемогою. 

"Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії", – зазначив він.

Міністр додав, що міжнародне право – не швидке, але невідворотне. 

"Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху", – підкреслив Кулеба. 

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Вартість колекції оцінюють приблизно в 10 млн євро. 

Виставка проходила 2014 року і завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з виставки.

Кримські музеї наполягали на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У зв'язку з цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

Україна кілька разів просила про відвід суддів при розгляді апеляції. Головуючого суддю підозрювали в упередженості через зв’язок з адвокатами кримських музеїв. У відводі відмовили, однак після надання додаткових доказів вирішили все так змінити суддю. У листопаді минулого року було призначено нового суддю. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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