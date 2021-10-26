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Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування збитків з боку Росії

У березні Апеляційний суд Парижа скасував рішення про сплату банку 1,4 млрд доларів США. 

Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування збитків з боку Росії
Фото: Сергей Нужненко

Ощадбанк оскаржує рішення Апеляційного суду Франції, яким було скасовано обов'язок Росії виплатити банкові 1,4 млрд доларів США

Це збитки, завдані внаслідок протиправного заволодіння інвестиціями Ощадбанку в Криму, повідомили в пресслужбі установи

"Розгляд справи щодо отримання справедливої компенсації за експропрійовані Російською Федерацією активи Ощадбанку в окупованому Криму постійно знаходиться в центрі уваги керівництва банку. Попри складний перебіг та безпрецедентний характер цієї справи, Ощад використовуватиме всі наявні можливості для повного задоволення своїх справедливих вимог", – прокоментував подання заяви голова правління Ощадбанку Сергій Наумов. 

В банку наголосили на переконанні, що Касаційний суд Франції визнає та виправить "очевидні помилки та прогалини в рішенні Апеляційного суду Парижа". Якщо рішення ухвалять на користь Ощадбанку, дія арбітражного рішення проти Російської Федерації відновиться. 

Нагадаємо, Ощадбанк був першою держкомпанією і першим українським банком, який виграв справу проти РФ щодо збитків, отриманих у результаті анексії Криму. 26 листопада 2018 року держбанк відсудив у Росії $1,3 млрд за кримські активи в Арбітражному трибуналі в Парижі.

У серпні 2019 Росія оскаржила рішення арбітражу і заявила, що Ощадбанк як частина колишнього Ощадбанку СРСР нічого не інвестував.

У березні цього року Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", який у листопаді 2018 року зобов’язав Росію компенсувати Ощадбанку $1,3 млрд збитків, нанесених окупацією Криму.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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