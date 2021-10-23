Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок його дій ніхто не постраждав.

Поліцейські Бориспільщини затримали озброєного пістолетом чоловіка, який пограбував продуктовий магазин та обстріляв водія вантажівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"23 жовтня опівдні до поліції звернувся 31-річний місцевий житель та повідомив, що до магазину зайшов невідомий чоловік та погрожуючи касиру пістолетом, заволодів продуктами харчування та втік. Також до поліції звернувся 33-річний водій вантажівки “Isuzu” та повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло вказаного автомобіля та декілька разів вистрілив у його бік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

Поліцейські встановили прикмети озброєного правопорушника та на його пошуки було орієнтовано особовий склад поліції Бориспільщини та наряди патрульної поліції.

“Поліцейським знадобилося менше години аби затримати правопорушника, ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З’ясувалось, що спочатку правопорушник погрожував зброєю у магазині касиру, а після того здійснив постріли з неї у бік водія”, - сказано у повдіомленні.

Як повідомили правоохоронці, внаслідок дій злочинця ніхто не постраждав. У нападника вилучили зброю.

Під час медичного освідування встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисника затримано. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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