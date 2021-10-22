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Головою Верховного Суду обрали секретаря Великої палати Князєва

За його кандидатури проголосували 98 суддів.

Головою Верховного Суду обрали секретаря Великої палати Князєва
Фото: Макс Требухов

Пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Князєв займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду.

За суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Князєву 42 роки. Він родом з Миколаєва, закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 - суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.

Нагадаємо, Данішевська вирішила скласти повноваження у 2021 році і не йти на другий термін.

Голова Верховного Суду обирається з числа суддів ВС строком на чотири роки з правом обіймати посаду не більше двох строків поспіль. Данішевську було обрано на пленумі ВС у листопаді 2017 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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