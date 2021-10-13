Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО

Нелегітимними можуть бути визнані десятки тисяч дипломів, виданих у 2020-2021 роках.

Верховний суд скасував розпорядження Кабміна № 1063-р про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Про це у Facebook повідомив керівник агентства Сергій Квіт.

“Сьогодні рішенням Верховного суду було скасоване Розпорядження КМУ № 1063-р про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Воно вступило в силу з моменту оголошення”, - написав Квіт.

Він зазначив, що починаючи з 2018 року проти Агентства було "підвішено" кілька судових позовів, одному з яких був даний хід уже під завершення каденції нинішнього складу НАЗЯВО.

"Ситуація виглядає настільки абсурдною, що я пропоную взагалі не хвилюватися. Це виклик для цілої вітчизняної державної системи, адже відтепер Національне агентство не лише не має права розглядати акредитаційні справи, що зриває випуск 2022 року, але також нелегітимними можуть бути визнані десятки тисяч дипломів, виданих у 2020-2021 роках. У цьому випадку, саме така кількість випускників українських ЗВО може звернутися до судів, у т.ч. з вимогами грошової компенсації за порушення власних прав", - повідомив Квіт.

Він додав, що це рішення ставить під удар подальше реформування системи вищої освіти в Україні, її європейська інтеграція, визнання українських дипломів, запровадження сучасної системи забезпечення якості освіти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в грудні 2018 року.