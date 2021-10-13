Директору департаменту КМДА та голові Київкінофільму оголосили підозру в справі кінотеатру "Київ"

Нині судова будівельно-технічна експертиза встановила, що будівля кінотеатру придатна для кінопоказів.

Посадовців Департаменту комунальної власності КМДА і директора Київкінофільму підозрюють у нанесенні 22 млн гривень збитків на оренді кінотеатру "Київ".

Підозри оголошені директору департаменту і його першому заступнику. Директор КП "Київкінофільм" також повідомлений про підозру в службовій недбалості (ст. 367 Кримінального кодексу України). Про це заявили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Директором департаменту комунальної власності є Андрій Гудзь, його перший заступник – Олег Шмуляр, директор КП "Київкінофільм" – Денис Хомич.

За даними слідства, в 2019 році перший заступник начальника департаменту і директор Київкінофільму уклали угоду про оренду приміщень кінотеатру площею понад 7000 кв. метрів. Орендна плата мала становити 2,1 млн гривень і з червня по листопад приватне товариство-орендар сплачувало в повному обсязі.

Однак потім воно звернулося до Департаменту комунальної власності з проханням перевірити стан використання будівлі кінотеатру.

"У зв’язку з цим, директор Департаменту утворив комісію, яка вже наступного дня склала акт про зупинення виконання сторонами своїх зобов'язань по договору оренди в частині нарахування та сплати орендної плати через нібито неможливість використання орендарем приміщень кінотеатру", – йдеться у повідомленні.

Цей акт став підставою для припинення нарахування орендної плати з грудня 2019. Документ підписали директор Київкінофільму і керівник відділу Департаменту комунвласності.

За даними досудового слідства, складення вказаного акту не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням належить до компетенції суду.

Крім того, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи, приміщення кінотеатру "Київ" на теперішній час повністю придатне для експлуатації за цільовим призначенням – організації кінопоказів.

Матеріальна шкода від дій посадовців оціннються на суму понад 22 млн грн у вигляді недоотриманих щомісячних орендних платежів столичною територіальною громадою.

Робота кінотеатру "Київ" зупинена з червня 2019 року. Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва Української академії наук провів експертизу будівлі і визначив, що вона нібито в небезпечному стані.

Упродовж 20 років комплекс був у користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ". На початку 2019 року стало відомо, що колишньому орендарю кінотеатру не продовжили термін оренди.

Оскільки Департамент комунальної власності Києва не попередив орендаря про свої наміри не продовжувати термін оренди, колишня дирекція кінотеатру подала проти КМДА позов у суд.

У травні 2021 КМДА підписала договір з компанією "Сінема Центр" про оренду приміщень кінотеатру "Київ". У червні 2021 Господарський суд Києва вирішив повернути приміщення кінотеатру "Київ" попереднім арендаторам – Культурному центру "Кінотеатр Київ".