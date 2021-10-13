Як обрати костюм для зимової риболовлі?

Зимова риболовля - це важке навантаження на всі системи організму людини. Некомфортні для нього температури і тривале перебування на льоду можуть викликати обмороження, тому рибалка повинен дотримуватися всіх запобіжних заходів. Один із них - придбання спеціального костюма для рибного лову в холоднечу https://norfin.com.ua/zimnie-kostumy/. Такий одяг допоможе не замерзнути не тільки при невеликих мінусових значеннях термометра, а й у мороз.

Відповідне екіпірування для такої риболовлі складається з анатомічної куртки з капюшоном і брюк або напівкомбінезона. Найзручніше купувати повний комплект одягу, щоб таким чином заощадити і забезпечити себе якісним товаром від одного виробника. До чого придивитися при покупці зимового костюма для рибного лову?

Матеріал та дизайн

При виборі такого спецодягу матеріал - найважливіший фактор. Кращі моделі одягу для підлідної риболовлі пошиті з мембранних тканин, оскільки вони водонепроникні і здатні ефективно захистити рибалку від води і снігу, поривчастого вітру та морозного повітря.

Як альтернативу можна роглянути варіанти екіпіровки для зимової риболовлі з інших водовідштовхувальних матеріалів, що містять поліестер і нейлон. Такі тканини поступаються мембранним в водонепроникності, але при цьому довговічні і міцні.

Вибір матеріалу - це ще не все. Пошукайте моделі, які мають складний дизайн. Наприклад, варіант зі знімними наколінниками допомагає захистити організм від попадання всередину костюма вологи і захищає рибалку від вогкості і можливих травм. Крім того, деякі костюми подібного роду мають спеціальні вставки і накладки, які перекривають собою застібки-блискавки і не дозволяють рідині просочитися всередину крізь роз'єми.

Щоб одяг був функціональним, він повинен мати такі елементи:

зовнішні і внутрішні кишені;

липучки;

проклеєні шви;

блискавки з вітрозахисними клапанами;

затяжку на капюшоні і рукавах;

пінкові вставки на колінах;

пояс, що затягується.

Теплоізоляція і можливість вільно рухатися

Якщо ви обрали для риболовлі особливо морозний день, ваша рибальський одяг повинен бути добре ізольованим, а його шви запаяні. Кращий костюм - той, який має суттєвий шар ізоляції. Саме він дозволить вашому тілу зберігати достатню кількість тепла, щоб залишатися в комфортному стані під час риболовлі, не застудитися і не зіпсувати собі враження від задуманого активного відпочинку.

Однак іноді ті моделі, які мають нагрудники, змушують рибалок потіти. Якщо ви належите до типу людей, які не схильні замерзати і часто страждають від спеки, занадто сильно загорнувшись для зимової прогулянки, придивіться до інших варіантів такого одягу. Підшукайте собі костюм, який має внутрішні сітчасті вставки або продумані отвори для вентиляції, які дозволяють повітрю циркулювати і не дадуть вам спітніти. Крім цього, не дивлячись на те, що при зниженні температури краще використовувати утеплену модель, вона може вплинути на мобільність рибалки. Справа в тому, що додаткова ізоляція робить виріб громіздким і важким. Тому при виборі ідеального рішення необхідно дотримуватися балансу між теплом і можливістю рухатися без праці. Непогані ті костюми, що володіють подвійними блискавками і поясом з еластичної тканини. Ці елементи здатні зменшити перегрів, викликаний габаритним одягом. Також варто пошукати моделі з внутрішньої курткою, яка дозволить зняти верхню частину костюма при необхідності більшої свободи рухів.

Деякі виробники розробили дизайн, що дозволяє позбутися більшої частини ваги при збереженні теплоізоляції. Для цього використовуються поліуретанові покриття, подібні до тих, з яких шиються гідрокостюми. Поліуретан цінується за нездатність пропускати вологу, легку вагу, непродувність і довгу службу. Можна посилити нагрів, якщо додати до нього певний відсоток поліестеру.

Є у продажу костюми, утеплені флісом, вони також ідеально підтримують тепло. Для цих типів рибальського одягу в продажу є манжети, коміри, а також флісова підкладка.

Шакємо потрібний розмір

Щоб не помилитися з розмірами, зверніться до консультанта магазину, він допоможе вам зробити правильний вибір. Замовляючи рибальську екіпіровку в інтернеті, щоб не помилитися з розмірами, виміряйте наступні свої параметри:

розмір грудей і талії;

зріст;

груди і талію в тому одязі, який буде одягнений під куртку.

Попри загальні стандартні розміри, посадка може бути різною в залежності від бренду. Тому для того, щоб краще пізнати розмір обраного в інтернет-магазині товару, ознайомтеся з відгуками клієнтів, щоб зрозуміти, наскільки він вам підходить. Так ви докладно з'ясуєте, який костюм підібрали і чи буде він вам замалий або завеликий.

Щоб отримати найкращий варіант одягу для зимової риболовлі, вкладіть кошти в той його варіант, який не буде надмірно сковувати ваше тіло. Щільно прилегла модель обмежуватиме вас в рухах і піддасть ризику обмороження і переохолодження. Замість цього виберіть товар трохи більшого розміру і переконайтеся, що в ньому достатньо місця, щоб одягнути теплий вовняний светр з великим коміром і доповнити його тільником або водолазкою.

Пошук оптимального костюма для зимової риболовлі істотно підвищує безпеку. Вашим близьким не доведеться хвилюватися за вас, більш того, вони обов'язково оцінять покупку вами першокласного костюма з якісним захистом на випадок сильних морозів, падінь на лід або снігопадів. І, нарешті, не забудьте про світловідбиваючі смужки: вони допоможуть поліпшити вашу видимість при слабкому освітленні, щоб ваші друзі-рибалки могли знайти вас в екстреній ситуації.