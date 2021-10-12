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​НАБУ вручило підозру директору "Південно-Західної залізниці"

Артема Мироновича відсторонили від посади на період службової перевірки.

​НАБУ вручило підозру директору "Південно-Західної залізниці"
Фото: Сергей Нужненко

Національне антикорупційне бюро висунуло підозру виконавчому директору філії "Південно-Західна залізниця" Артему Мироновичу, його відсторонили від посади на період службової перевірки.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Артема Мироновича, який до цього займав посаду директора виконавчого цієї регіональної філії, 11 жовтня 2021 року відповідно до його звернення тимчасово, на період службової перевірки, відсторонено від займаної посади. Наразі йому  висунута підозра слідчими НАБУ щодо можливих зловживань при закупівлі вугілля філією «Пасажирська компанія» у 2018 році, де в той час він займав керівну посаду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозру Мироновичу вручили під час допиту в НАБУ.

"За даним фактом також розпочато службову перевірку Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця». АТ «Укрзалізниця» підкреслює нульову толерантність до будь-яких порушень та зловживань всередині компанії й готова надавати правоохоронцям усю необхідну інформацію й підтримку в їх виявленні",  наголосили в УЗ.

Наразі в.о. керівника регіональної філії "Південно-Західна залізниця" призначено Андрія Букіна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила оборудку на закупівлі спецодягу для "Укрзалізниці" на 1,7 млн гривень.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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