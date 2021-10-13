Державний телеканал "Дом" витратить майже 34 млн гривень на російськомовне тревел-шоу

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") Мінреінтеграції 7 жовтня замовило ТОВ Телевізійна виробнича компанія "Пілот Продакшн" програму на суму 33,90 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на публічну інформацію у системі "Прозорро".

Згідно з умовами договору, цьогоріч частково створять розважальну програму "Украина с первого взгляда" російською. Це буде тревел-шоу з елементами нарису та краєзнавства. Проєкт складатиметься зі 100 випусків тривалістю 45 хвилин. Отже, кожен випуск коштуватиме 339 тис. грн.

Концепція шоу передбачає, що іноземці, які вперше ступили на українську землю, подорожуватимуть різними регіонами, куштуватимуть українські страви та порівнюватимуть зі своєю країною. Героїв шукатимуть через соціальні мережі. Проект має показати Україну, її природну красу, унікальні історичні пам’ятки і неймовірне гастрономічне різноманіття світові очима туриста-іноземця, щоб "популяризувати країну як туристичну мекку".

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо її предмет полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва. Фірма виграла мистецький конкурс на виробництво реаліті-шоу, яке об’єднує мешканців різних регіонів України, несе ідею об’єднання українців як єдиної нації, мотивуває дізнаватися про міста, села та їх мешканців.

Комісія вирішила, що проект актуальний, оскільки "українці часто живуть за інформаційними стінами і бачать життя крізь призму соціальних мереж та новин, де створюється лише ілюзія оточення однодумцями". Мовляв, ідея проекту "робить акцент на мир і діалог, на те, що об’єднує, що є основним посилом, який наші телеканали намагаються донести до глядача".

"Пілот Продакшн" на чолі з Галиною Вярвельською належить Олександру Брикайлу. Він володіє ПП "Студія Пілот", яке очолює Олена Кошіль. Ще він зі "Студією Пілот" і Сергієм Лавренюком заснували ТОВ "Солар Медіа", яким керує Крістіна Хлапоніна.

Раніше у вересні нинішній замовник уклав угоду з "Пілот Продакшн" на 34,20 млн грн. щодо іншого реаліті-шоу "Посетите мой дом". Його створюватиме ця ж команда. Однак у цьому шоу подорожуватимуть громадяни України з різних регіонів.