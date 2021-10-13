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КМДА: включати опалення поки що зарано

Середньодобова температура поки що не впала нижче 8 градусів.

КМДА: включати опалення поки що зарано

Міська влада Києва повністю готова почати опалювальний сезон в житловому фонді, але поки що цього не робитиме.

Про це на онлайн-брифінгу сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він розповів, що з 1 жовтня до опалення уже підключають дитячі садки, школи і лікарні. "На сьогодні уже 850 таких будівель уже з теплом", - розказав Пантелеєв.

"В житловому фонді опалювальний сезон починаємо тоді, коли середньодобова температура повітря менше 8 градусів протягом трьох діб. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників, тому говорити про початок опалювального сезону зарано. Тим більше ми знаємо, що кияни не схвалюють, коли йде опалення повітря і нараховуються немалі гроші", - сказав чиновник.

В той же час міська влада готова включити опалення в будинках, мешканці яких на цьому наполягатимуть.

"Ми даємо можливість будинковим громадам, які хочуть опалення вже зараз, його отримати. Для цього потрібно звернутися з заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає більше половини мешканців будинку. Копію заявки потрібно направити на електронну пошту, яку можна буде знайти на сайті КМДА, і опалення буде підключатися", - сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, що минулого року опалення в Києві почали давати з 16 жовтня, а закінчився опалювальний сезон 12 квітня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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