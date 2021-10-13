Папу Івана Павла І, чий понтифікат був найкоротшим в історії церкви, проголосять блаженним

Папа Римський Іоанн Павло I, який помер при загадкових обставинах в 1978 році через 33 дні після обрання на папський престол, буде зарахований до лику блаженних.

Сьогодні, 13 жовтня, Папа Франциск дав добро на оприлюднення декрету Конгрегації у справах визнання святих про чудесне зцілення, отримане через заступництво Івана Павла I, повідомляють Новини Ватикану.

Зазначається, що це зцілення відбулося 23 липня 2011 року в Буенос-Айресі. Йдеться про одинадцятирічну дівчинку, що страждала від важкої гострої запальної енцефалопатії, рефрактерного епілептичного статусу злоякісної форми, септичного шоку та перебувала на грані між життям і смертю. Її стан був дуже серйозним, характеризувався численними щоденними епілептичними нападами та септичним станом через бронхопневмонію.

Ініціатива звернутися з молитвою про заступництво до Папи Івана Павла І належала священикові з парафії, розташованої на території лікарні.

"Отож, незабаром відбудеться беатифікація Папи Лучані, дату якої визначить Папа Франциск", - повідомляє видання.

Альбіно Лучані народився 17 жовтня 1912 року у Форно-ді-Канале (сьогодні Канале д'Аґордо) у північноіталійській провінції Беллуно і помер 28 вересня 1978 року у Ватикані. Після свого обрання на Петрів Престол він взяв ім’я Іван Павло І. Його понтифікат був найкоротшим в історії Католицької церкви.

Нагадаємо, десять років тому до лику блаженних зарахували Папу Івана Павла ІІ. 2014-го його оголосили святим.