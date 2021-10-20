Депутата арештували під заставу, яку внесли майже одразу.

Служба безпеки України опублікувала докази хабарництва депутата та посадовців Полтавської міськради. Вони організували "схему" для видачі дозвільних документів на незаконне будівництво.

Серед іншого, на записах видно як:

депутат пояснює, що за його вказівки створюються штучні перешкоди для місцевих підприємців;

депутат дає вказівки чиновникам пришвидшити видачу дозвільних документів;

депутат описує механізм, як йому передати хабар;

посередниця телефонує депутатові і повідомляє про отриманий хабар.

Пресцентр СБУ повідомляє, що посадовій особі та депутату Полтавської міської ради оголошено по підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 681 тис. грн. Заставу за нього внесли майже одразу, тому наразі він перебуває на волі.

СБУ викрила зловмисників на початку вересня. Вони намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тис. доларів США.