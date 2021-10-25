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Конституційний Суд відмовився забороняти люстрованим керувати вишами

Через три роки суд з’ясував, що у поданні нардепів нема належного юридичне обґрунтування неконституційності оспорюваної норми.

Конституційний Суд відмовився забороняти люстрованим керувати вишами
Фото: КП

Конституційний Суд закрив провадження за поданням народних депутатів, яке передбачало заборону керувати вищими навчальними закладами люстрованим особам.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Суд закрив провадження за конституційним поданням народних депутатів, в якому було оскаржено положення закону "Про вищу освіту", яким передбачено, що не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка підпадає під дію Закону "Про очищення влади" (так званий "закон про люстрацію"), – написала Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Представниця парламенту у КСУ додала, що це подання надійшло до Конституційного суду ще 29 травня 2018 року. З того часу протягом трьох років Конституційний Суд провів щонайменше 12 засідань у цій справі.

"Через три роки суд з’ясував, що у конституційному поданні відсутнє належне юридичне обґрунтування неконституційності оспорюваної норми закону, яке потребувало б дослідження судом", – зазначила Совгиря.

Депутатка пояснила, що саме така підстава для закриття провадження у справі вказана в ухвалі суду від 21 жовтня.

Нагадаємо, у 2019 році ЄСПЛ визнав, що люстрація порушує права українських чиновників. Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, чи на підставі заняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Зараз закон про люстрацію знаходиться на розгляді Конституційного Суду, який 23 червня перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття рішення.

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за збереження механізму люстрації в Україні, але пропонує звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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