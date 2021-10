Facebook Papers: світові ЗМІ оприлюднили нові документи з розслідування роботи соцмережі

Низка світових ЗМІ оприлюднила нові документи щодо роботи найбільшої соціальної мережі – Facebook. Зокрема це The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, POLITICO, CNN і Bloomberg.

У деяких файлах йдеться про те, що соцмережа використовується злочинцями для торгівлі людьми, і компанії про це було відомо роками, пише CNN.

Згідно з отриманими ними документами, Facebook протягом років намагався подолати контент, пов'язаний з тим, що він називає домашньою підневільною працею – "формою торгівлі людьми з метою роботи в приватних будинках з використанням сили, шахрайства, примусу чи обману".

Компанія була в курсі, що її соцмережу використовують для таких злочинів, ще з 2018 року. У внутрішньому звіті Facebook від цього року йдеться, що "все ще є пробіли у виявленні внутрішньоплатформових сутностей, які займаються домашнею підневільною працею", і докладно описувалося, як платформи компанії використовуються для найму і продажу того, що в документах називають "хатньою прислугою".

Журналісти CNN стверджують, що ввели у пошук словосполучення, перераховані у внутрішньому дослідження соцмережі, і їм вдалося знайти активні облікові записи в Instagram (належить Facebook Inc.), які пропонували продаж домашніх робітників. Facebook видалив ці акаунти тільки після того, як журналісти повідомили про них.

"Криза, розкрита в документах, показує, як Facebook, попри його регулярно декларовані добрі наміри, повільно йде чи стримує зусилля щодо усунення реальної шкоди, яку соціальна мережа примножує, а інколи й створює", – пише Associated Press.

Також журналісти стверджують, що соцмережа не поспішала боротися з дубльованими акаунтами – обліковими записами людей, які вже мають акаунти в Facebook. Наявність кількох акаунтів є порушенням правил користування Facebook, однак кожна така сторінка створює додатковий приплив людей в кількості користувачів. Кількість користувачів – показник, важливий для рекламодавців.

У Facebook Papers також відзначили проблеми з модерацією – модераторів недостатньо, вони працюють не на всіх мовах, а фейки поширюються надто швидко.

Нагадаємо, що на початку жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Гауген звинуватила Facebook у тому, що головним для компанії є прибуток, а не боротьба з роздмухуванням ненависті і дезінформацією. Місяць тому вона анонімно подала скаргу на компанію до правоохоронних органів, таємно скопіювавши тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. The Wall Street Journal опублікувала дані власних досліджень, які свідчать, що соцмережа Instagram вкрай негативно впливає на психіку підлітків, особливо підлітків-дівчаток.

Цукерберг заперечив ці звинувачення і заявив, що компанія "глибоко турбується про такі питання, як безпека, добробут і психічне здоров'я".