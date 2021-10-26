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Принцеса Японії Мако вийшла заміж за простолюдина і втратила королівський статус

Молодят називають "Японськими Гаррі й Меган".

Принцеса Японії Мако вийшла заміж за простолюдина і втратила королівський статус
Японская принцесса Мако и ее жених
Фото: EPA/UPG

Японська принцеса Мако вийшла заміж за свого коханого з коледжу Кей Комуро, втративши свій королівський статус.

За японським законодавством, жінки з імператорської сім'ї втрачають свій статус після шлюбу з "простолюдином". Це, втім, не стосується чоловіків.

Як повідомляє ВВС, на церемонії не було традиційних для королівського весілля обрядів, а принцеса відмовилася від плати, яку отримують жінки з імператорського роду, коли йдуть із сім'ї.

Мако - перша жінка з імператорської родини, яка відмовилася від обох цих привілеїв.

Очікують, що пара після одруження переїде в США, де Комуро працює адвокатом. Це викликало неминучі порівняння з британською королівською родиною, і молодята отримали прізвисько "Японські Гаррі й Меган".

Як і Меган Маркл, Комуро потрапив під пильну увагу, коли стало відомо про його стосунки з принцесою Мако. Останнім часом його критикували за те, що відростив "хвостик" і таким його побачили по поверненню в Японію зі США.

Деякі бульварні газети та користувачі соціальних мереж назвали цю зачіску, яку в Японії вважають нетрадиційною, непристойною і такою, що не личить тому, хто збирається одружитися з принцесою.

У вівторок також відбувся протест проти шлюбу. Багато гасел стосувалися фінансових питань навколо сім'ї Комуро, особливо його матері.

Пара заручилася 2017 року, а наступного року вони мали одружитися. Шлюб відклали через заяви, що у матері Комуро були фінансові проблеми - вона, як повідомляли, взяла позику у свого колишнього нареченого і не повернула йому.

У палаці заперечували, що затримка була пов'язана з цим, хоча наслідний принц Фуміхіто сказав, що важливо розв'язати грошові проблеми до одруження.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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