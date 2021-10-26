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Байден та патріарх Варфоломій обговорили протидію COVID-19 і змінам клімату

Зустріч відбулася у Білому домі.

Президент США Джо Байден і Вселенський патріарх Варфоломій
Фото: goarch.org
Президент США Джо Байден і Вселенський патріарх Варфоломій

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден 25 жовтня у Білому домі зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм, який перебуває у США з офіційним візитом.

У пресрелізі Білого дому зазначено, що Джозеф Байден привітав Вселенського патріарха зі швидким одужанням. Пресслужба патріарха Варфоломія назвала зустріч "теплою і сердечною".

"Сторони обговорили зусилля щодо протидії зміні клімату, кроки задля припинення глобальної пандемії COVID-19 та важливість свободи віросповідання як основного права людини. Під час їхньої зустрічі було наголошено на вирішальній ролі, яку релігійні громади відіграють у розв'язанні низки глобальних проблем, з якими ми всі стикаємося, а також багаторічній дружбі та партнерстві між президентом Байденом та Його Всесвятістю Вселенським патріархом", - повідомляють у Білому домі.

"Дискусія торкнулася загального почуття невідкладності, викликаного кліматичною кризою... Його святість також подякував президенту Байдену за його рішучу відповідь на пандемію і за його готовність підтримати країни, які розвиваються, у забезпеченні вакцинами проти COVID-19", - сказано в релізі Вселенського патріархату.

Фото: goarch.org

Фото: goarch.org

Як повідомляли, 23 жовтня патріарх Варфоломій прибув з 12-денним візитом до США. Це перший візит патріарха до США з 2009 року. 24 жовтня патріарх Варфоломій мав очолити службу в Софійському соборі у Вашингтоні, в окрузі Колумбія, однак через нездужання потрапив до лікарні.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Київ.

22 жовтня на Фанарі урочисто відзначили 30-річчя сходження Варфоломія на патріарший престол. Вселенського патріарха вітали делегації Православної церкви України і ще семи помісних церков.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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