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Європейський суд наклав на Польщу штраф у розмірі €1 млн на добу

Держава відмовилася призупинити суперечливі норми судової реформи.

Європейський суд наклав на Польщу штраф у розмірі €1 млн на добу
Будівля Європейського суду, Люксембург
Фото: The Independent

Суд Європейського Союзу наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на добу за відмову країни призупинити суперечливі норми судової реформи.

Про це повідомляється в рішенні суду від 27 жовтня.

Йдеться про польський закон про судоустрій, який набув чинності у лютому 2020 року.

В Брюсселі вважають, що він підриває незалежність польських суддів та є несумісним з європейським законодавством.

Єврокомісія оскаржила судову реформу Польщі в європейському суді, попросивши зупинити дію положень закону, які надають дисциплінарній палаті Верховного суду Польщі право розглядати питання про зняття суддівської недоторканості, призупинити всі раніше прийняті рішення про зняття недоторканості та призупинити положення, які забороняють суддям застосовувати певні положення законодавства ЄС.

У липні 2021 року суд ЄС ухвалив проміжне рішення, яке зобов'язує Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень дисциплінарної палати Верховного суду.

Оскільки Польща цього не зробила, суд ЄС сьогоднішнім рішенням наклав на неї штраф. Він діятиме, поки Польща не виконає проміжні вимоги або поки суд не ухвалить остаточне рішення за позовом Єврокомісії.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Конституційний суд Польщі ухвалив, що польська Конституція має перевагу над законодавством Європейського Союзу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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