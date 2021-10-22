Між санкціями та кризою: як польське питання підважило єдність Євросоюзу

Водночас ця ситуація вдарила по інституціях Євросоюзу, адже через внутрішню ситуацію в Польщі виникли істотні суперечності поміж керівними органами ЄС.

Однак не лише мітинги стали головною проблемою польського уряду. Рішення Конституційного суду поставило під питання виплату Польщі коштів з бюджету Євросоюзу через механізм, який передбачає призупинення дотацій тій країні-члену, яка не дотримується європейського законодавства.

Тисячі громадян вийшли на вулиці багатьох польських міст на акції протесту проти Polexit. Лише у Варшаві близько 100 тис. осіб.

Рішення Конституційного суду Республіки Польща від 7 жовтня про перевагу національного законодавства над правом Європейського Союзу породило чи не найбільшу кризу у відносинах між Варшавою і Брюсселем за всю їхню історію. Почали навіть лунати припущення про можливий вихід Польщі зі складу ЄС .

Фото: twitter.com/Morawiecki

Палкі дебати у Страсбурзі

«Європейський Союз перетворюється на утворення, яке перестане бути союзом вільних, рівних і суверенних держав, а стане єдиним, централізованим організмом, керованим інститутами, позбавленими демократичного контролю з боку європейських громадян», — написав прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький у листі на адресу лідерів Євросоюзу за день до дебатів у Європейському парламенті.

Втім, це була лише розминка. Під час самих дебатів, які відбулися 19 жовтня у Страсбурзі за участю очільника польського уряду Моравецького та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, між останніми стався справжній словесний двобій. Звучали взаємні обвинувачення, від чого атмосфера в сесійній залі Європарламенту була дуже напруженою.

Однією з перших виступила очільниця Єврокомісії, яка заявила, що «рішення Конституційного суду Польщі ставить під сумнів основи Європейського Союзу».

Фото: EPA/UPG

«Конституційний суд Польщі прикладає сокиру до коренів єдності ЄС», — наголосила фон дер Ляєн й додала, що це – «виклик єдності правового порядку», а головний польський судовий орган, який «ставить під сумнів договори ЄС, є тим самим Конституційним судом, який, відповідно до статті 7, не є незалежним».

У відповідь Моравецький розкритикував Євросоюз за нерівне, за його словами, ставлення до різних країн. А також закликав правові системи окремих держав залишатися незалежними одна від одної.

«Законодавство ЄС випереджає внутрішньодержавне право на рівні законів та у сферах, віднесених до компетенції Європейського Союзу. Таке правило діє в усіх країнах ЄС. Але найвищим законом залишається конституція», — заявив глава польського уряду.

Промова Моравецького, в якій той звинуватив інституції ЄС у застосуванні подвійних стандартів та дискримінації щодо Польщі, потрапила під шквал критики від представників усіх політичних груп. Окрім союзників «Права і справедливості» («ПіС») з фракції «Європейських консерваторів та реформаторів» і крайніх правих сил.

Фото: twitter.com/Morawiecki

Єврокомісія запропонувала три можливі варіанти покарання для Республіки Польща. Зокрема, надійшли пропозиції юридично оскаржити рішення Конституційного суду, обмежити фінансову допомогу на боротьбу з пандемією або тимчасово позбавити права голосу в Європарламенті.

Також фон дер Ляєн оголосила, що, попри очікування рішення Суду ЄС, вона надішле Польщі прохання пояснити недоліки у системі верховенства права та вимагатиме того, щоб витрачання коштів Євросоюзу відбувалося під відповідним контролем.

Хай там як, 21 жовтня, після бурхливих дебатів, Європарламент проголосував за підготовлену п’ятьма фракціями резолюцію. 502 євродепутата її підтримали, 153 зажадали відхилення, а 16 — утрималися. Серед польських проти були депутати від «ПіС», підтримали документ представники таких політсил, як «Платформа», «ПСП» та «Лівиця».

У тексті, зокрема, міститься заклик до Європейської комісії створити механізм, що дозволяє виділяти кошти ЄС без посередництва уряду Польщі. Також є положення, яке конкретизує наміри її авторів.

«Ці вимоги не є карними заходами проти польського народу, а засобами, за допомогою яких можна буде відновити верховенство права у Польщі», — йдеться в резолюції.

Фото: twitter.com/Morawiecki

Євродепутати вимагають, щоб гроші платників податків ЄС «не передавались урядам, які відверто, навмисно та систематично підривають європейські цінності». Водночас у документі вони висловили «вдячність десяткам тисяч громадян Польщі за те, що вони вийшли на вулицю під час мирних масових протестів, борючись за свої права та свободи як європейські громадяни».

У резолюції, що важливо, вказана необхідність зробити наступні кроки:

порушити провадження у справі невиконання зобов’язань державою-членом та застосувати тимчасові заходи Судом ЄС;

активувати положення про загальні умови захисту бюджету ЄС;

відмовити у затвердженні Національного плану відбудови, підготовленого Польщею;

заявити про існування явного ризику серйозного порушення верховенства права з боку Польщі, відповідно до процедури, окресленої в ст. 7 частині 1 Договору ЄС.

Автори охарактеризували рішення Конституційного суду Польщі як «атаку на європейську ціннісну спільноту». А також розкритикували «одноосібне рішення прем’єра Польщі, яке поставило під сумнів правовий порядок ЄС і є прикладом використання суддів у політичних цілях».

Фото: EPA/UPG

Конфлікт між євроінституціями

Попри ухвалену Європейським парламентом резолюцію щодо Польщі, дісталося не лише їй. А й самій Єврокомісії.

Річ у тім, що ще в липні Європарламент закликав Комісію активувати так званий механізм обумовленості — регламент, що дозволяє Брюсселю призупинити виплати з бюджету ЄС державам-членам, в яких верховенство права перебуває під загрозою. Тоді ж ЄП ухвалив резолюцію, в якій закликав Єврокомісію негайно розслідувати будь-які потенційні порушення верховенства права.

Варто зазначити, що наприкінці 2020 року саме Польща (разом з Угорщиною) опинилася на лаві штрафників. Однак погрози з боку уряду Моравецького щодо можливого ветування бюджету ЄС на 2021-2027 роки змусили відкласти норму «гроші за верховенство права» на певний час.

Пасивність Єврокомісії перед порушеннями верховенства права у Польщі й стала причиною того, що президент Європарламенту Давид Сассолі в листі до юридичних служб ЄП доручив підготувати проти неї позов.

«Держави-члени ЄС, які порушують верховенство права, не повинні отримувати кошти ЄС», — заявив Сассолі.

Фото: EPA/UPG Президент Європарламенту Давид Сассолі

Також у вищезазначеному листі президент ЄП наголосив, що питання механізму обумовленості є дуже політизованим. Про що свідчить, приміром, апеляція цього механізму до Суду ЄС з боку Польщі та Угорщини, а також «кроки, зроблені останнім часом Єврокомісією». Тим не менш, за словами Сассолі, застосування даного механізму «до однієї або кількох держав-членів» є необхідним.

Згідно з листом, Європарламент надає Комісії термін до 2 листопада. Якщо ж до цього часу остання не вживе відповідних заходів, Європарламент подасть проти неї судовий позов.

А що ж Україна?

На перший погляд може здатися, що конфлікт між Варшавою та Брюсселем може обійти Київ стороною. Адже Україна не є членом Європейського Союзу, а його внутрішні проблеми наче не можуть торкнутися українського порядку денного.

Однак, враховуючи той факт, що Польща є головним партнером України в Євросоюзі й виступає в ролі «адвоката» її інтересів, поглиблення розбіжностей між Варшавою та Брюсселем можуть опосередковано вдарити по Києву, через імовірне істотне обмеження можливостей Польщі на європейській арені.

Для прикладу, через кризу в ЄС лобіювання питання євроінтеграції України може відійти на другий план. Також не слід забувати про санкції проти Росії, єдність у питанні щодо яких може бути підірваною, від чого постраждає політична архітектура усього європейського простору.

Отже, враховуючи загрозливий характер ситуації, в інтересах сторін має бути якнайшвидше подолання розбіжностей. Адже ланцюгова реакція призведе до непередбачуваних наслідків, від яких може постраждати і Євросоюз, і Польща, і Україна.