Режим Асада вкрав $100 млн допомоги ООН через маніпулювання курсом, - дослідження

Сирійський режим Башара Асада у 2019-2020 роках вкрав близько 100 млн доларів гуманітарної допомоги ООН через маніпулювання курсом, заявив американський аналітичний центр CSIS.

Дослідники дійшли такого висновку, проаналізувавши дії центрального банку Сирії, який встановлює курс, за яким до країни надходить міжнародна допомога.

Перед початком війни за один долар США у Сирії давали 50 сирійських фунтів, зараз він коштує в сімдесят разів більше - приблизно 3500 фунтів. До 2019 року центробанк Сирії встановлював курс для переказу міжнародної допомоги приблизно на рівні реального, але потім почав його сильно занижувати.

Аналітики CSIS вважають, що це робиться свідомо, в тому числі для поповнення міжнародних резервів Сирії за рахунок допомоги ООН.

Вони порахували, що у 2020 році агентства ООН конвертували мінімум 113 мільйонів доларів на закупівлю товарів та послуг у сирійських фунтах. Оскільки гроші міняли за невигідним офіційним курсом, режим зміг перенаправити близько 60 мільйонів доларів на свої потреби. Разом із 2019 роком ця сума сягає 100 мільйонів доларів.

Дослідники зауважують, що така практика зміцнює режим і послаблює ефективність санкційної політики.