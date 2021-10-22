Генсек ООН заявив про повернення світової гонки озброєнь

Наразі ризик застосування ядерної зброї перебуває на найвищому рівні за майже чотири десятиліття.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш констатував повернення до гонки озброєнь серед країн світу. За його словами, наразі ядерна загроза для світу перебуває на найвищому рівні за майже 40 років.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Повертається нова гонка озброєнь", - зазначив Гутерріш.

Він додав, що наразі ризик застосування ядерної зброї перебуває на найвищому рівні за майже чотири десятиліття.

Минулого року військові витрати як частка ВВП зросли з найбільшим щорічним показником з 2009 року. Зараз їх об'єм наближається до двох трильйонів доларів щорічно.

"Ми стоїмо перед моментом істини - найбільшим каскадом криз протягом останніх кількох поколінь. Військові перевороти повертаються, повертаються практики силового захоплення влади", - сказав Генеральний секретар ООН.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у світі збільшується кількість ядерних боєголовок, які перебувають на озброєнні оперативних сил ядерних держав.

За останній рік кількість таких боєголовок збільшилась з 3720 до 3825. З них близько двох тисяч одиниць - майже всі, що належать Росії чи США - перебували у стані підвищеної оперативної готовності.