Ціни на газ в Європі ростуть через російську політику шантажу, - глава уряду Польщі

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія проводить політику газового шантажу, яка спровокувала зростання цін на цей енергоресурс.
Про це він заявив напередодні зустрічі лідерів країн ЄС, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
"Найважливішою проблемою на сьогоднішньому саміті стане різке зростання цін на енергію. Зростання цін може значно знизити економічний ріст в Європі, це несе серйозну загрозу, як для людей, так і для підприємств. Ми вказуємо на дві основні причини - по-перше, це проведена Росією політика економічного і газового шантажу, яка дозволила їй швидше побудувати газопровід "Північний потік 2", через що Європа стає більш залежною від Росії, по-друге, проблемою є спекуляції квотами на викиди СО2", - сказав Моравецький.
Зростання світових цін на енергоносії і відповідна допомога європейському бізнесу і громадянам, а також ситуація з пандемією COVID-19 є серед головних тем порядку денного саміту ЄС, який відбувається в четвер і в п'ятницю в Брюсселі.
Нагадаємо, що ціни на газ у Європі, звідки імпортує газ і Україна, зараз знаходиться на історичних максимумах.
Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.