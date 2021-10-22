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НБУ призначив нового директора департаменту ліцензування

Посаду отримав співробітник юридичного департаменту. 

НБУ призначив нового директора департаменту ліцензування
Михайло Федоренко
Фото: bank.gov.ua

Національний банк у п'ятницю, 22 жовтня, призначив нового директора департаменту ліцензування замість Олександра Бевза, який пішов з банку, звинувативши його керівництво у централізації прийняття рішень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Новим керівником департаменту став Михайло Федоренко, який з лютого 2021 року очолював управління правового забезпечення реєстрації та ліцензування Юридичного департаменту Національного банку. 

Він закінчив Національний університет державної податкової служби України і Чернігівський національний державний технологічний університет.

Останні 15 років працював у юридичній сфері. Має досвід керівної роботи та управління командами щодо юридичного консультування в комплексних проєктах. Зокрема, працював у Державній податковій службі, юрисконсультом, адвокатом, виконавчим директором та керівником практики в різних юридичних фірмах України.

Департамент ліцензування входить до блоку "Пруденційний нагляд", що підпорядковується заступнику Голови Національного банку Ярославу Матузці за вертикаллю підпорядкування.

Нагадаємо, що влітку 2021 року про звільнення з НБУ повідомили керівники одразу п'ятьох департаментів.

На початку жовтня НБУ знайшов заміну одному з них - Департамент фінансової стабільності очолила Первін Дадашова.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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